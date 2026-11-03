Thời tiết hôm nay 3.11: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rào

Chất lượng không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tương đương nhau, với chỉ số AQI dao động từ 60–80. Người dân vẫn nên đeo khẩu trang khi ra đường và sử dụng máy lọc không khí trong nhà.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–32°C

Dự báo: Ngày nắng, đến đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và tối có mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Đêm có nơi mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày nắng, đến đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi trên 32°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C, có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; riêng phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Mưa dông rải rác vào chiều và tối

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.