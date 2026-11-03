Thời tiết hôm nay (3-11): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, 3-11: Bắc Bộ có mây; ngày nắng; gió nhẹ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (3-11):
TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 1,5m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-3-11-bac-bo-ngay-nang-nam-bo-co-mua-dong-1063055