Thời tiết hôm nay (3-11): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (3-11):

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.

Thời tiết hôm nay (3-11): Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng. Ảnh minh họa: doisongphapluat.com.vn

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 1,5m.