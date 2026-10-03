Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-35 độ C.

Thời tiết hôm nay (3-10): Nắng nóng tiếp diễn tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.