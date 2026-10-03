Thời tiết hôm nay 3.10: Hà Nội ngày nắng nóng

Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35°C, riêng một số khu vực trên 35°C.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng cục bộ. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vào chiều và tối, cục bộ có nơi có dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Ngày nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 34-36°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 35°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C, riêng khu Tây Bắc 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng - chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng - chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Nắng nóng cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng - chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: Mưa rải rác vào chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.