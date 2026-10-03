Thời tiết hôm nay 3/10: Bắc bộ nắng nóng trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ có nơi mưa to

Ngày 3/10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 3/10 tại Bắc bộ chưa chịu tác động của đợt không khí lạnh mới. Nhiệt độ ban ngày ở nhiều nơi vẫn ở mức khá cao, phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-35 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Không khí lạnh sắp ảnh hưởng Bắc bộ

Sáng 3/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh dự kiến bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác của Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Trước khi không khí lạnh tràn xuống, ngày 3/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nam bộ chiều tối có nơi mưa to

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mưa rào, dông vài nơi; chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các khu vực có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, mưa được dự báo gia tăng ở Bắc bộ khi không khí lạnh bắt đầu tràn xuống.

Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Bắc bộ và Trung bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; Nam bộ mưa dông tăng về chiều và tối.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ thể hiện khoảng dự báo theo khu vực; tại các tỉnh mới có địa hình trải rộng từ ven biển, đồng bằng đến cao nguyên, nhiệt độ thực tế giữa các tiểu vùng có thể chênh lệch.