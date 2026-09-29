Thời tiết hôm nay 29/9: Hà Nội nắng nóng 36 độ, Nam bộ chiều tối có mưa dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết trên cả nước ngày 29/9 tiếp tục có sự phân hóa khá rõ. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu nắng trong ngày, một số nơi xuất hiện nắng nóng; mưa rào và dông có thể xảy ra cục bộ vào chiều tối và đêm.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc bộ cũng duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung hơn vào chiều và tối; cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trong ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, trong mưa dông tại nhiều khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 29/9/2026

Nhiệt độ thấp nhất - cao nhất tại điểm dự báo tham chiếu; đơn vị: °C

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (NCHMF), cập nhật cho ngày 29/9/2026. Nhiệt độ trong bảng là dự báo tại điểm tham chiếu thuộc từng tỉnh, thành; do địa bàn nhiều tỉnh sau sắp xếp rất rộng, nhiệt độ thực tế giữa miền núi, đồng bằng, ven biển và đô thị có thể chênh lệch đáng kể. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.