Thời tiết hôm nay 29.9: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng cục bộ

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng cục bộ trong ngày 29.9. Ảnh minh hoạ

Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng trong ngày, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35°C, có nơi nắng nóng trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa tăng về diện và cường độ, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch đi lại, sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng và đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C, có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

Đông Bắc Bộ: Nắng nóng cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng - chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, chiều tối có dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Trời nắng trong ngày, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, phía Bắc có nơi trên 35°C

Dự báo: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng.

Cao nguyên Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Mưa dông về chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.