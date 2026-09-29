Thời tiết hôm nay (29-9): Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.