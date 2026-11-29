Từ sáng sớm 29-11 đến sáng 30-11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ sáng sớm 29-11 đến hết ngày 29-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) và các lực lượng đắp kè ngăn nước vào nhà người dân.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; sáng và đêm trời rét; nhiệt độ 13-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; sáng và đêm trời rét; nhiệt độ 15-27 độ C.

TP Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét; nhiệt độ 15-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-28 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2-4m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.