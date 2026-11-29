Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, không khí lạnh có xu hướng suy yếu chậm. Các tỉnh Bắc bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, trời ít mây, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C. Đông Bắc bộ ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, đêm và sáng trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, thời tiết có sự phân hóa giữa các địa phương. Phía bắc ngày nắng, phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 200 mm

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 29/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều địa phương từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 28/11 đến 3h ngày 29/11 tại trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) đạt 187,2 mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 115,6 mm và Trà Kót (Đà Nẵng) 104 mm.

Dự báo từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 70-140 mm, cục bộ trên 200 mm.

Tại TP Huế, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng Khánh Hòa, từ sáng đến hết ngày 29/11, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa có xu hướng giảm dần.

TP.HCM và Nam bộ có mưa dông

Trong ngày và đêm 29/11, phía nam Quảng Trị, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Tại Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Riêng TP.HCM, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động 25-33 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại miền Trung cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án bảo vệ hàng hóa, kho bãi và bảo đảm an toàn cho người lao động.

DỰ BÁO THỜI TIẾT 34 TỈNH, THÀNH PHỐ

Chủ nhật, ngày 29/11/2026

34 Tỉnh, thành phố

7°C Thấp nhất: Lai Châu

18/34 Khả năng mưa ≥ 50%

Bắc bộ · 15 tỉnh, thành phố

Trung bộ và Tây Nguyên · 11 tỉnh, thành phố

Nam bộ · 8 tỉnh, thành phố

Lưu ý: Khu vực từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai tại địa phương.

Nguồn: Dữ liệu mô hình dự báo số, cập nhật lúc 5h15 ngày 29/11/2026. Nhiệt độ tính bằng độ C. Thông số tại điểm đại diện, không phản ánh toàn bộ địa bàn tỉnh, thành phố. Khi có thời tiết nguy hiểm, ưu tiên bản tin của cơ quan khí tượng quốc gia. Vuốt ngang để xem đầy đủ các cột trên thiết bị di động.