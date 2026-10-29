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Thời tiết hôm nay (29-10): Mưa dông bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (29-10): Mưa dông bao trùm nhiều khu vực trên cả nước; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (29-10):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Thời tiết hôm nay (29-10): Mưa dông bao trùm nhiều khu vực. Ảnh minh họa: moitruong.net.vn

Thời tiết hôm nay (29-10): Mưa dông bao trùm nhiều khu vực. Ảnh minh họa: moitruong.net.vn

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-29-10-mua-dong-bao-trum-nhieu-khu-vuc-nguy-co-loc-set-mua-da-1062362