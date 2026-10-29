Thời tiết hôm nay 29/10: Huế, Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, Bắc bộ có mưa dông

Ngày 29/10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương miền Trung, tập trung ở phía Nam Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28/10 và sáng sớm 29/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng phía Nam Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng ghi nhận mưa to đến rất to.

Từ 19h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10, lượng mưa tại Suối Lương (Đà Nẵng) đạt 197,2 mm, Bạch Mã (Huế) 185,6 mm và Triệu Ái (Quảng Trị) 123,4 mm.

Trong sáng 29/10, phía Nam Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 60 mm. Từ chiều cùng ngày, mưa lớn tại hai khu vực này có xu hướng giảm.

Tại TP. Đà Nẵng, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện, riêng khu vực phía Đông Bắc thành phố có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các địa phương từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/10

Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc bộ: Ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa dông rải rác. Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong mưa dông, các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển

Ngày và đêm 29/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m. Đêm gió giảm dần.

Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc đến đông cấp 4-5, mưa rào và dông rải rác. Sóng cao 1-2,5 m tùy khu vực.

Vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, sóng cao 2-3 m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 1,5-2,5 m.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 2-3 m. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, sóng cao phổ biến 1,5-3 m tùy vùng biển.

Vịnh Thái Lan có gió đông cấp 3-4, sóng cao 1,5-2,5 m, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông trên biển có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm.

THỜI TIẾT CẢ NƯỚC

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 29/10/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất (°C) và diễn biến thời tiết chính

Lưu ý: Mức nhiệt được quy chiếu từ dự báo theo khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; không phải nhiệt độ đo hoặc dự báo riêng tại mọi điểm trong từng tỉnh. Các địa phương trải dài ven biển và cao nguyên thể hiện biên độ tổng hợp.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia – Bản tin ngày và đêm 29/10/2026.