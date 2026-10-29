Thời tiết hôm nay 29.10: Hà Nội và TP.HCM đều có mưa dông về chiều

TP. Hà Nội: Chiều có mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 22–24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Ngày nắng, từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Phía Nam có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C

Nhiệt độ cao nhất: 25–28°C

Dự báo: Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày mưa rào và dông, riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo:Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.