Thời tiết hôm nay (28-9): Bắc Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (28-9):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 25-35 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-35 độ C.

Thời tiết hôm nay (28-9): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1,0-2,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1,0-2,0m.