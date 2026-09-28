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Thời tiết hôm nay (28-9): Bắc Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, 28-9: Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (28-9):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-35 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 25-35 độ C. 

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-35 độ C.

Thời tiết hôm nay (28-9): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Thời tiết hôm nay (28-9): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C. 

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1,0-2,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1,0-2,0m.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-28-9-bac-bo-ngay-nang-mua-dong-vao-chieu-toi-1058577