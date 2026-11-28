Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–20°C, vùng núi có nơi dưới 14°C; nhiệt độ cao nhất 24–27°C.

Tại khu vực Trung Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Riêng TP. Huế và phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

TP. Hà Nội: Sáng và đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 17–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 24–26°C

Dự báo: Ngày trời nắng, sáng và đêm trời rét trời rét. Gió đông bắc cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng mưa rào gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tây Bắc Bộ: Sáng và đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, có nơi dưới 14°C

Nhiệt độ cao nhất: 24–27°C

Dự báo: Ngày trời nắng, sáng và đêm trời rét trời rét. Gió đông bắc cấp 2–3.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi dưới 16°C

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C

Nhiệt độ cao nhất: 24–27°C

Dự báo: Ngày trời nắng, sáng và đêm trời rét trời rét. Gió đông bắc cấp 2–3.

Thanh Hóa – Huế: TP. Huế có mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 23–26°C, có nơi trên 26°C

Dự báo: Ngày có mưa rải rác; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; TP. Huế có mưa to đến rất to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to trên diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C, có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24–27°C, phía Nam 27–30°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rẩt to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng mưa to gây ngập úng cục bộ và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cao nguyên Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Phía Bắc nhiều mây có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Nam Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng mưa rào gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.