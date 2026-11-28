Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Trong ngày và đêm 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng.

Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến nhiều địa phương miền Trung tiếp tục xuất hiện mưa lớn, kéo dài đến sáng 30/11.

Thời tiết hôm nay 28/11: Miền Bắc rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa rất to (ảnh minh họa).

Miền Bắc ngày nắng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Tại Bắc Bộ, thời tiết ngày 28/11 phổ biến ít mây, không mưa, ban ngày trời nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13–16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25–28 độ C.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 15–18 độ C, vùng núi từ 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24–27 độ C.

Khu vực này có gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Sáng và đêm trời rét.

Riêng Hà Nội, ngày 28/11 ít mây, trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2–3, sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô phổ biến 16–18 độ C, cao nhất 24–26 độ C.

Miền Trung mưa rất to, một trạm tại Quảng Ngãi ghi nhận hơn 263mm

Theo bản tin mưa lớn phát lúc 3h30 ngày 28/11, trong đêm 27 và sáng sớm 28/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đặc biệt, phía Nam TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 27/11 đến 3h ngày 28/11 tại một số trạm ghi nhận ở mức cao. Trong đó, trạm Ba Cung (Quảng Ngãi) đạt 263,8mm; trạm Trà Cót (Đà Nẵng) ghi nhận 163,6mm và trạm An Hưng (Gia Lai) đạt 112mm.

Dự báo từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong cùng thời gian, TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ sáng sớm 28/11 đến ngày 29/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc ở TP Huế, TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1; riêng TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để triển khai biện pháp phòng tránh.

Cao nguyên Trung Bộ mưa to, Nam Bộ chiều và đêm có dông

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày 28/11, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16–19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24–27 độ C, phía Nam 22–24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, đặc biệt tại phía Bắc khu vực.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 22–24 độ C, phía Nam 24–26 độ C; cao nhất phía Bắc 24–26 độ C, phía Nam 27–29 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22 độ C, cao nhất 24–27 độ C.

Đối với Nam Bộ, ngày 28/11 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–27 độ C, cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại TP.HCM, ngày 28/11 có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26 độ C, cao nhất 29–31 độ C.