Thời tiết hôm nay 28.10: Trung Bộ mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm

Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm có lúc mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và tối mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng và có nơi xảy ra mưa dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Gió đông bắc cấp 2–3

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày nắng và có nơi xảy ra mưa dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.