Thời tiết hôm nay 28/10: Trung bộ mưa rất to, Bắc bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngày và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối cùng ngày, Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Dự báo từ đêm 29/10, mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/10

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc gồm Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển

Ngày và đêm 28/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Khu vực Nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng ở cấp 2. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần đề phòng tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Bản tin thời tiết toàn quốc

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ và diễn biến theo vùng khí tượng

28/10/2026

Cảnh báo mưa lớn: Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 250mm trong đợt từ sáng 28 đến ngày 29/10. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

IBắc bộ15 tỉnh, thành

IIThanh Hóa đến Huế5 tỉnh, thành

IIIDuyên hải và Cao nguyên Trung bộ6 tỉnh, thành

IVNam bộ8 tỉnh, thành

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Bản tin ngày và đêm 28/10/2026; cảnh báo mưa lớn lúc 03h30 ngày 28/10/2026.