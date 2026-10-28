Thời tiết hôm nay (28-10): Mưa dông ở Bắc và Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác trời có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân và du khách ra ngoài nên mang theo ô, áo mưa đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-33 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.