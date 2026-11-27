Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

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Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; sáng trời rét; nhiệt độ 14-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; sáng trời rét; nhiệt độ 15-27 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét; nhiệt độ 17-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 26-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3m; trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km; giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.