Thời tiết hôm nay 27.10: Thanh Hoá đến Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa to

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu vào buổi sáng, với chỉ số AQI dao động 110–130. Từ chiều tối, chất lượng không khí cải thiện lên mức khá, chỉ số AQI giảm còn 80–85.

Tại TP. Hồ Chí Minh, AQI dao động 65–75, tương ứng mức khá.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí trong nhà.

TP. Hà Nội: Đêm mưa rào vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C.

Dự báo: Có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, cao nhất 32-34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa từ chiều tối mai

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng có mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; TP. Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày nắng, cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.