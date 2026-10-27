Thời tiết hôm nay (27-10): Nhiều khu vực đề phòng mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (27-10): Nhiều khu vực đề phòng mưa dông. Ảnh minh họa: TTXVN

TP Hà Nội: Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; riêng TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5, ngày cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao hơn 2m.