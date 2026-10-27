Thời tiết hôm nay 27/10: Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có nơi trên 200mm

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa lớn từ chiều tối, cục bộ trên 200mm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng chú ý, có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Dự báo ngày và đêm 29/10, mưa lớn tiếp tục duy trì tại khu vực này với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 100mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10 phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Tại Bắc bộ, thời tiết nhìn chung ổn định hơn. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Các khu vực Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ có mưa rào, dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ phổ biến 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có nguy cơ mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tại vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/10/2026

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

I. Bắc bộ và Thanh Hóa (16 tỉnh, thành)

II. Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ (10 tỉnh, thành)

III. Nam bộ (8 tỉnh, thành)

Lưu ý: Nhiệt độ và khả năng mưa tại điểm dự báo đại diện của từng địa phương, không phản ánh đồng đều toàn bộ tỉnh, thành.

Cảnh báo: Từ chiều tối 27/10, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có nguy cơ mưa lớn, ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.