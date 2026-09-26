Thời tiết hôm nay (26-9): Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (26-9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25-9 đến 3 giờ ngày 26-9 có nơi trên 40mm như các trạm: Chơm (TP Đà Nẵng) 55mm, Thôn 9 Ia Tơi (Quảng Ngãi) 53,8mm, Làng Mít Kom II, Ia O (Gia Lai) 41,4mm...

Dự báo chiều và đêm 26-9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân di chuyển qua đoạn ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26-9 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22 - 34°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23 - 34°C.

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24 - 33°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 31°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24 - 32°C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20 - 30°C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 31°C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 32°C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3; sóng cao 1 - 2 m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1 - 2 m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2 m.

Dự báo chiều và đêm 26-9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22 - 34°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23 - 34°C.

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24 - 33°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 31°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24 - 32°C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20 - 30°C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 31°C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23 - 32°C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3; sóng cao 1 - 2 m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1 - 2 m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2 m.