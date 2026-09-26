Thời tiết hôm nay 26/9: Bắc bộ nắng, Nam bộ mưa dông về chiều tối

Ngày 26/9, Bắc bộ phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước ngày 26/9 tiếp tục có sự phân hóa. Bắc bộ duy trì trạng thái nắng vào ban ngày, còn mưa dông tập trung nhiều hơn tại Trung bộ và các tỉnh, thành phía Nam.

Bắc bộ ngày nắng, có nơi trên 34 độ C

Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trung bộ còn mưa dông

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung bộ, Nam bộ mưa dông về chiều và đêm

Cao nguyên Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to vào chiều và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C; chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều và đêm 26/9, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong chiều tối nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động lịch trình.

Dự báo một số khu vực ngày 26/9:

Hà Nội: 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, dông.

Tây Bắc bộ: 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Đông Bắc bộ: 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C; ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Thanh Hóa - Huế: 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C; có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung bộ: 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C; có mưa rào, dông vài nơi.

Cao nguyên Trung bộ: 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C; chiều và đêm có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam bộ: 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C; chiều và đêm có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.

TP.HCM: 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C; chiều và đêm có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.