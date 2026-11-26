Thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến mưa vài nơi, trong đó, Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C. Tuy nhiên, thời tiết các khu vực này vẫn duy trì hình thái rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong sáng 26-11. Sau đó mưa giảm, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Khoảng chiều tối 27-11, các địa phương này khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông trong chiều tối 27-11.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-22 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ 16-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; từ chiều gió giảm dần; sóng cao 2-4m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.