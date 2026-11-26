Khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16°C, vùng núi 11–13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; nhiệt độ cao nhất 19–23°C.

Tại khu vực Trung Bộ có mưa rải rác; Riêng TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to, lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 160mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 28–31°C, có nơi trên 31°C; Nam Bộ 32–35°C.

TP. Hà Nội: Trưa chiều trời nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 15–17°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–23°C

Dự báo: Trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng đến đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 33–35°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Trời rét, có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 13–16°C, có nơi dưới 10°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, khu Tây Bắc có nơi trên 22°C

Dự báo: Trời rét, có nơi rét đậm, trưa chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi dưới 9°C

Nhiệt độ thấp nhất: 13–16°C, vùng núi 11–13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C

Dự báo: Trời rét, có nơi rét đậm, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Thanh Hóa – Huế: TP. Huế có mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Ngày có mưa vài nơi; riêng TP. Huế sáng có mưa to đến rất to, sau có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4–5.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26–29°C, phía Nam 30–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông; riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sáng và đêm có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–35°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.