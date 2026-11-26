Ngày 26/11, Bắc bộ tiếp tục rét nhưng trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 16-22 độ C. Ảnh minh họa.

Hà Nội hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/11, không khí lạnh suy yếu dần, mưa giảm tại Bắc bộ, nắng xuất hiện vào trưa và chiều.

Hà Nội sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Tại Tây Bắc bộ, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu vực phía tây có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc bộ duy trì thời tiết rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất phổ biến 19-22 độ C.

Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn, Nam bộ có nơi 35 độ C

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác và dông, riêng phía nam TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, mưa lớn tiếp diễn trong buổi sáng ở khu vực phía bắc, tập trung tại Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Từ chiều, mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc phổ biến 25-28 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Đáng chú ý, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa cục bộ có thể vượt 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Riêng TP.HCM, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông. Nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C, gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Thứ Năm, ngày 26/11/2026

Thấp nhất trong bảng 7°C Lai Châu

Hà Nội 15-22°C Điểm đại diện

TP.HCM 25-32°C Điểm đại diện

⛅ Bắc bộ 15 tỉnh, thành

🌧️ Trung bộ - Tây Nguyên 11 tỉnh, thành

🌤️ Nam bộ 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 26/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Một số khu vực thuộc Huế, Đà Nẵng và các tỉnh ven biển miền Trung vẫn có nguy cơ mưa to đến rất to, không phản ánh đầy đủ qua dữ liệu tại một điểm đại diện.

Nguồn tin: Tổng hợp dữ liệu dự báo địa phương, đối chiếu bản tin khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Dữ liệu từng điểm chưa được xác minh độc lập với cơ quan khí tượng.