Thời tiết hôm nay 26.10: Hà Nội đêm có mưa dông vài nơi

Không khí tại Hà Nội ở mức xấu suốt cả ngày, chỉ số AQI dao động từ 110-130. Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số này ở mức 65-75, tương ứng ngưỡng khá.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí trong nhà.

TP. Hà Nội: Đêm có mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C.

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, cao nhất 32-34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.

Dự báo: Ngày nắng; phía Bắc ban ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày nắng, cao nhất 31-34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.