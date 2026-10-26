Thời tiết hôm nay 26.10: Hà Nội đêm có mưa dông vài nơi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông. Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông vài nơi.
Không khí tại Hà Nội ở mức xấu suốt cả ngày, chỉ số AQI dao động từ 110-130. Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số này ở mức 65-75, tương ứng ngưỡng khá.
Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí trong nhà.
TP. Hà Nội: Đêm có mưa dông vài nơi
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C.
Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, cao nhất 32-34°C
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C.
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 34°C
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C
Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 34°C.
Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa dông vài nơi
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.
Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rải rác
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.
Dự báo: Ngày nắng; phía Bắc ban ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông vài nơi
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió nhẹ.
Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19°C
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C.
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ: Ngày nắng, cao nhất 31-34°C
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/thoi-tiet-hom-nay-2610-ha-noi-dem-co-mua-dong-vai-noi-279037.html