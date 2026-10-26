Thời tiết hôm nay 26/10: Bắc bộ ngày nắng, Trung bộ có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/10, thời tiết trên cả nước chủ yếu có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông xuất hiện cục bộ tại một số khu vực. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/10, thời tiết trên cả nước chủ yếu có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông xuất hiện cục bộ tại một số khu vực. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C, riêng Tây Bắc bộ có nơi trên 34 độ C.

Tại Bắc bộ, thời tiết duy trì trạng thái có mây, ngày nắng, mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Bắc bộ có nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; Đông Bắc bộ phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tại cao nguyên Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là tại những khu vực xuất hiện mưa vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 26/10/2026

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 26/10/2026

Chọn từng khu vực để xem thời tiết, nhiệt độ và khả năng mưa tại 34 tỉnh, thành phố.

Bắc bộ 15 tỉnh, thành

Bắc Trung bộ 5 tỉnh, thành

Duyên hải Nam Trung bộ 4 tỉnh, thành

Cao nguyên Trung bộ 2 tỉnh

Nam bộ 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ hiển thị theo thứ tự thấp nhất - cao nhất trong ngày. Tỷ lệ mưa là xác suất xuất hiện mưa, không phải lượng mưa. Các số liệu mang tính dự báo tham khảo tại địa phương và có thể khác nhau giữa các khu vực trong cùng tỉnh, thành.

Dữ liệu tham khảo cập nhật ngày 26/10/2026.