Thời tiết hôm nay (26-10): Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết hôm nay (26-10): Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ… Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.