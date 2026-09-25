Thời tiết hôm nay 25.9: Nghệ An đến Quảng Trị mưa lớn

Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng và có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34°C.

Đáng lưu ý, từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất trên 80mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Tại khu vực từ Huế đến Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông như lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

TP Hồ Chí Minh: Cục bộ có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-31°C

Dự báo: Có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối có dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Nắng gián đoạn

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng gián đoạn, vài nơi có mưa rào và dông.

Thanh Hóa đến Huế: Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to; cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa, mưa to diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nguy cơ ngập úng cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng, đô thị; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.