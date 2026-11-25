Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 10-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 10-21 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Thời tiết hôm nay (25-11): Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 14-16 độ C. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Ven biển các địa phương từ TP Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.