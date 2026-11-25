Ngày 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc bộ, Hà Nội có lúc mưa, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Hà Nội trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11, Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Tại Tây Bắc bộ, sáng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, sau mưa giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng khu vực phía tây có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa rải rác vào buổi sáng, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất phổ biến 17-20 độ C.

Miền Trung mưa lớn, Nam bộ có nơi 35 độ C

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ban ngày có mưa rải rác, về đêm mưa giảm. Quảng Trị có mưa vừa và dông, riêng Huế có mưa to đến rất to. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C.

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 25/11, từ sáng sớm nay đến sáng 26/11, khu vực từ Huế đến phía đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Dự kiến từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn tại khu vực này giảm dần.

Các tỉnh ven biển phía nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C, gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Thứ Tư, ngày 25/11/2026

Hà Nội 15-20°C ☁ Trời rét

Đà Nẵng 22-24°C 🌧 Mưa lớn

TP.HCM 25-35°C 🌤 Ngày nắng

Cảnh báo: Từ Huế đến phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm từ sáng 25/11 đến sáng 26/11.

Miền Bắc 15 tỉnh, thành

Miền Trung - Tây Nguyên 11 tỉnh, thành

Miền Nam 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và hình thái thời tiết trong bảng là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 25/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Nguồn tin: Dữ liệu mô hình dự báo thời tiết theo địa phương, đối chiếu bản tin khu vực và cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.