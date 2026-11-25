Khu vực Bắc Bộ Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; Riêng Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14–17°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; nhiệt độ cao nhất 18–21°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22°C.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi. Đáng chú ý, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 28–31°C, Nam Bộ 31–34°C.

TP. Hà Nội: Trời rét, có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 15–17°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Trời rét, có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, có nơi dưới 10°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C, khu Tây Bắc có nơi trên 22°C

Dự báo: Trời rét, có nơi rét đậm - sáng và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi rét dưới 10°C

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, vùng núi 12–14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm và có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Thanh Hóa – Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16–19°C, phía Nam 19–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C, phía Nam có nơi trên 23°C

Dự báo: Thanh Hóa – Nghệ An có mưa rải rác, khu vực phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4–5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27–29°C, phía Nam 30–32°C

Dự báo: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Đêm có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: nNgày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.