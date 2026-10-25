Thời tiết hôm nay (25-10): Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, gió nhẹ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (25-10), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, gió nhẹ.
Dự báo chi tiết các khu vực:
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 27-34 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 27-34 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-25-10-nhieu-khu-vuc-tren-ca-nuoc-ngay-nang-gio-nhe-1061899