Thời tiết hôm nay 25/10: Nắng trên diện rộng, Nghệ An cảnh báo lũ quét

Ngày 25/10, nhiều khu vực trên cả nước duy trì thời tiết nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 25/10/2026, thời tiết trên cả nước chủ yếu có mây, nắng xuất hiện tại nhiều khu vực. Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông cục bộ.

Đáng chú ý, sáng sớm 25/10, một số khu vực tại Nghệ An ghi nhận mưa vừa, mưa to. Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại một số xã miền núi của tỉnh.

Bắc bộ ngày nắng, có nơi xuất hiện mưa rào

Tại Hà Nội, trời có mây, sáng và đêm có mưa vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc bộ có mây, mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Thời tiết nhìn chung vẫn khá nóng vào ban ngày.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Nam bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng TP.HCM, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo lũ quét tại Nghệ An, triều cường ven biển Nam bộ

Theo bản tin cảnh báo phát lúc 4h30 ngày 25/10, khu vực tỉnh Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc. Những địa bàn cần đặc biệt lưu ý gồm các xã Tương Dương, Tam Quang và Tam Thái.

Mưa tại các khu vực miền núi có thể gây mất an toàn ở những tuyến đường qua đèo dốc, khu vực ven suối và các điểm có nguy cơ sạt lở. Người dân cần theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua khu vực xung yếu khi có mưa lớn.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Cùng với đó, ven biển Nam bộ đang trong giai đoạn triều cao, mực nước có xu hướng tiếp tục tăng đến ngày 30/10. Triều cường có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp ven biển, ven sông và khu vực ngoài đê bao, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên những tuyến đường trũng thấp.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 25/10/2026

Chạm vào từng khu vực để xem chi tiết. Nhiệt độ: °C.

Bắc bộ (15 tỉnh, thành)

Bắc Trung bộ (5 tỉnh, thành)

Duyên hải Nam Trung bộ (4 tỉnh, thành)

Cao nguyên Trung bộ (2 tỉnh, thành)

Nam bộ (8 tỉnh, thành)

Lưu ý: Khoảng nhiệt độ dự báo theo khu vực của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không phải số liệu riêng cho từng địa điểm. Với các tỉnh có cả vùng ven biển và cao nguyên (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng), mức nhiệt tổng hợp phạm vi của hai dạng địa hình. Vùng núi cao Bắc bộ có thể dưới 20°C; phía Nam khu vực Thanh Hóa - Huế có nơi dưới 23°C; một số nơi cao hơn mức nhiệt phổ biến.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bản tin ngày và đêm 25/10/2026.