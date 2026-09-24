Thời tiết hôm nay 24.9: Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 250mm

Bắc Bộ trong ngày có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33°C, một số nơi trên 33°C.

Khu vực Trung Bộ từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 250mm.

Trong khi đó, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ trên 120mm.

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, cùng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP Hà Nội: Mưa dông cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-30°C

Dự báo: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Mưa tập trung về đêm và sáng

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa chủ yếu xuất hiện vào sáng và đêm.

Đông Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Quảng Trị, Huế mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa to đến rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Tiếp tục mưa lớn diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29°C

Dự báo: Phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa, có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28°C, có nơi trên 28°C

Dự báo: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện mưa lớn.

Nam Bộ: Nguy cơ ngập úng cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.