Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30-33 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết hôm nay (24-9): Bắc Bộ mưa rào. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-30 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.