Ngày 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ, khiến nhiệt độ giảm, trời chuyển rét. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Hà Nội mưa rét, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 11 độ C

Tại Hà Nội, ngày và đêm 24/11, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 20-21 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 20-23 độ C. Trời chuyển rét, một số nơi rét đậm.

Đông Bắc bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Trong ngày và đêm 24/11, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm; riêng vùng núi và trung du Bắc bộ cục bộ có nơi trên 70mm.

Miền Trung mưa lớn, Nam bộ ngày nắng

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi cao hơn; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Đáng chú ý, từ tối 24/11 đến đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, thời tiết có mây, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, mưa gia tăng trong đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, một số nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Tại Nam bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C đến 32-34 độ C.

Người dân tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần chú ý giữ ấm khi nhiệt độ giảm. Tại những khu vực được cảnh báo mưa lớn, cần theo dõi nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Thứ Ba, ngày 24/11/2026 • Nhiệt độ (°C)

🌧️ Hà Nội: 16–21°C

Trời chuyển rét, có mưa

🥶 Vùng núi phía Bắc

Có nơi rét đậm

🌧️ Huế – Quảng Ngãi

Cảnh báo mưa lớn từ tối, đêm

Bắc Bộ 15 tỉnh, thành

Vuốt ngang để xem đủ các cột.

Trung Bộ và cao nguyên 11 tỉnh, thành

Vuốt ngang để xem đủ các cột.

Nam Bộ 8 tỉnh, thành

Vuốt ngang để xem đủ các cột.

Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 24/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Nguồn tin: Tổng hợp dự báo địa phương, đối chiếu bản tin khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Riêng mức nhiệt Hà Nội theo dự báo chính thức ngày 24/11/2026.