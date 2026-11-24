Sáng 24.11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14–17°C, vùng núi 11–14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15–18°C.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 19–23°C.

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23–27°C, cao nhất 29–34°C.

TP. Hà Nội: Mưa rào, trời chuyển rét

Nhiệt độ thấp nhất: 17–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–22°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và rải rác. Từ sáng gió đông bắc cấp 2–3, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C

Dự báo: Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, ngày có mưa rào và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C, vùng núi 13–16°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C

Dự báo: Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ vùng núi có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Thanh Hóa – Huế: Mưa vừa, có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23–25°C, phía Nam 26–28°C

Dự báo: Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần, ven biển cấp 4–5. Phía Bắc trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.