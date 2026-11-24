Sáng sớm nay (24-11), bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24-11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều 24-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Ngày và đêm 24-11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24-11 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24 đến đêm 25-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trời chuyển rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 14-23 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 15-22 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào; gió Đông Bắc cấp 3; trời chuyển rét; nhiệt độ 16-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5, mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.