Thời tiết hôm nay 24/10: Bắc bộ nắng, Nam bộ có mưa dông chiều tối

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026, Bắc bộ và Trung bộ phổ biến trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/10, thời tiết các khu vực trên cả nước chủ yếu có nắng, một số nơi xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Mưa rào và dông có khả năng xảy ra cục bộ tại Đông Bắc bộ và Nam bộ.

Bắc bộ: Ngày nắng, có nơi trên 34 độ C

Tây Bắc bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trung bộ: Nắng trải rộng, ít mưa

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ: Mưa dông xuất hiện về chiều tối

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời.

Tại TP.HCM, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển: Sóng cao 4-6m ở phía Đông Bắc Bắc Biển Đông

Ngày 24/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Từ đêm 24/10, gió mạnh tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Các vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm.