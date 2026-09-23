Thời tiết hôm nay 23/9: Miền Trung, Nam bộ mưa lớn, có nơi trên 250mm. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 22 và sáng sớm 23/9, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ 19h ngày 22/9 đến 3h ngày 23/9, một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 95mm; Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk 121,4mm; Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 93mm.

Mưa rất to tại nhiều khu vực Trung bộ

Từ sáng sớm đến đêm 23/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 23/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, trong ngày 23/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 23/9/2026

Mưa lớn tập trung tại Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ; Bắc bộ có mưa dông cục bộ.

MƯA LỚN NHẤT TP. Huế - Đà Nẵng và phía Đông một số tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

LƯỢNG MƯA ĐÁNG CHÚ Ý 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

RỦI RO Lốc, sét, gió giật mạnh; nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cập nhật ngày 23/9/2026. Lượng mưa nêu trong bảng được bổ sung từ bản tin cảnh báo mưa lớn sáng 23/9.