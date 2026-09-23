Thời tiết hôm nay (23-9): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to

Từ đêm 23-9 đến ngày 24-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (23-9): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: tienphong.vn

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (23-9):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; gió nhẹ; nhiệt độ 24-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.