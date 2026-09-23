Thời tiết hôm nay 23.9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to

Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C. Hà Nội có nắng gián đoạn, đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP Huế mưa to đến rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa đến mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm. Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

TP Hà Nội: Ngày nắng gián đoạn

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

TP Hồ Chí Minh: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32°C, phía Nam 27-30°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa lớn diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C

Dự báo: Ngày có mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

Cao nguyên Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C

Dự báo: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Mưa dông kéo dài

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng ngập úng cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.