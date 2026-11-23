Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, khoảng đêm 23-11 và sáng 24-11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24-11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 15-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 15-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-29 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-29 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Ảnh minh họa/ TTXVN

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 2,0-3,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng phía Tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2,0-3,0m; trong mưa dông có khả năng cao trên 3,0m.