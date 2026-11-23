Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chất lượng không khí ở mức trung bình, chỉ số AQI dao động khoảng 80–90. Mức này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm. Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài và đeo khẩu trang khi di chuyển.

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15–20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25–29°C.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19–26°C, cao nhất 26–35°C.

TP. Hà Nội: Sáng sớm và đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 18–20°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–29°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, đến ngày trời hửng nắng.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm và đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, có nơi dưới 15°C

Nhiệt độ cao nhất: 25–28°C, có nơi dưới 25°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, đến ngày trời hửng nắng.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, đến ngày trời hửng nắng.

Thanh Hóa – Huế: Chiều tối và đêm mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C

Dự báo:Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28–30°C; phía Nam 30–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất 35°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–35°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2–3.