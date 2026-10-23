Thời tiết hôm nay (23/10): Mưa rào và dông tại nhiều vùng trên cả nước

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ vùng thấp dao động khoảng 24-33 độ C; vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 2-3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.