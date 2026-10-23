Thời tiết hôm nay 23.10: Hà Nội chiều tối có mưa dông

Không khí tại Hà Nội ở mức xấu suốt cả ngày, chỉ số AQI dao động từ 110-130. Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số này ở mức 75-85, tương ứng ngưỡng khá.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí trong nhà.

TP. Hà Nội: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C.

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C.

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có nơi trên 33°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Dự báo: Ngày nắng, có nơi mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C.

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Tối có mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C.

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.